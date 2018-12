China hat die Festnahme eines zweiten Kanadiers bestätigt.

Gegen den Mann liefen Ermittlungen, berichtete die Nachrichtenagentur China News Service. Er werde verdächtigt, in Aktivitäten verwickelt zu sein, die die nationale Sicherheit gefährdeten. Die Formulierung ist fast wortgleich mit dem Vorwurf gegen den anderen Kanadier, einen früheren Diplomaten, der für eine Nichtregierungsorganisation tätig ist. Er war am Montag in Gewahrsam genommen worden. Das Vorgehen wird von Beobachtern als mögliche Vergeltung für die Festnahme der Finanzchefin des chinesischen Technologiekonzerns Huawei in Kanada angesehen. Die Frau war gestern gegen eine hohe Kaution auf freien Fuß gesetzt worden, muss aber unter Bewachung in Vancouver bleiben.