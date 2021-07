Im Kampf gegen den Klimawandel hat in China der Handel mit CO2-Emissionen begonnen.

Der Preis für eine Tonne des Treibhausgases lag zum Handelsauftakt in Schanghai bei umgerechnet etwa 6,30 Euro, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet. Zunächst sollen sich mehr als 2.000 Unternehmen aus der Energiebranche beteiligen. Kritiker bemängeln, dass die Quoten für die Verschmutzungsrechte zu großzügig zugeteilt worden seien und es damit kaum Anreize gebe, den Schadstoffausstoß zu verringern.



Mit Hilfe des Handels will die Regierung in Peking die CO2-Emissionen senken, um die von Staats- und Parteichef Xi Jinping vorgegebenen Klimaziele zu erreichen. China will bis 2060 klimaneutral wirtschaften. Das bedeutet, dass kein Kohlendioxid ausgestoßen wird oder die Emissionen vollständig kompensiert werden.

