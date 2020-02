Erstmals seit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus in China haben Experten der Weltgesundheitsorganisation die besonders betroffene Metropole Wuhan besucht.

Die Gruppe habe zwei Krankenhäuser besichtigt, teilte die Nationale Gesundheitskommission in China mit. Die Experten trafen demnach auch den Chef der Gesundheitskommission und andere Verantwortliche des Seuchenschutzes der Provinz Hubei. Die WHO-Vertreter sollen der Volksrepublik bei der Erforschung des Virus zur Seite zu stehen.



Die Elf-Millionen-Einwohner-Stadt Wuhan gilt als Ausgangspunkt der Epidemie. Sie wurde vor einem Monat von den Behörden weitgehend abgeriegelt, um eine weitere Ausbreitung einzudämmen.



In Europa werden die meisten Fälle aus Italien gemeldet. Auch dort gelten für die am schlimmsten betroffenen Städte im Norden des Landes Ein- und Ausreisesperren.