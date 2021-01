Experten der Weltgesundheitsorganisation sind zur Erforschung der Ursprünge des Coronavirus in der chinesischen Metropole Wuhan eingetroffen.

Ursprünglich sollte die Mission bereits vergangene Woche beginnen, doch fehlende Genehmigungen der Chinesen verzögerten den Beginn. Die zehnköpfige Gruppe der WHO muss sich wegen der strikten Einreisebestimmungen zunächst für zwei Wochen in Quarantäne begeben.



In Wuhan war Ende 2019 erstmals ein Corona-Infektionsherd festgestellt worden. Wissenschaftler gehen davon aus, dass Fledermäuse die ursprünglichen Wirte der Coronaviren waren. Ungeklärt ist aber, welches Tier bei der Übertragung auf den Menschen als Zwischenwirt gedient haben könnte.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.