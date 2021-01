Ein Team der Weltgesundheitsorganisation ist zur Erforschung der Ursprünge des Coronavirus in der chinesischen Metropole Wuhan eingetroffen.

Der Gruppe gehören 13 Experten an, zwei weitere Mitglieder des Teams sind noch in Singapur, um ihre eigenen Corona-Tests abzuschließen. Eigentlich sollte die Mission bereits vergangene Woche beginnen, doch fehlende Genehmigungen der Chinesen verzögerten den Beginn. In Wuhan war Ende 2019 erstmals ein Corona-Infektionsherd festgestellt worden. Wissenschaftler gehen davon aus, dass Fledermäuse die ursprünglichen Wirte der Coronaviren waren.



Ob Wuhan tatsächlich der Ausgangsort für die weltweite Pandemie war, ist aber weiter unklar. Zuletzt gab es auch Berichte über eine Patientin in Italien, die schon vor dem offiziellen Ausbruchsbeginn in China infiziert gewesen sein soll.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.