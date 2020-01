Nach immer mehr Fällen einer rätselhaften Lungenkrankheit in der zentralchinesischen Millionenmetropole Wuhan hat sich die Weltgesundheitsorganisation eingeschaltet.

Die WHO verfolge die Situation aufmerksam und stehe im engen Kontakt mit den nationalen Behörden in China, hieß es von der UNO-Behörde in Genf. Die Zahl erfasster Erkrankter ist nach Angaben der chinesischen Behörden inzwischen auf 59 gestiegen. Sieben Patienten seien in einem kritischen Zustand.



Ihren Anfang nahm die Lungenkrankheit auf einem Markt in Wuhan, auf dem Tiere verkauft werden. Sie gelten als mögliche Virusquelle. Nach chinesischen Angaben gibt es bislang keinen Nachweis für eine Übertragung von Mensch zu Mensch. Die Untersuchungen, ob es sich um ein neues Virus handelt, dauern noch an.