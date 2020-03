China hat den dritten Tag in Folge keine Neuinfektionen gemeldet.

Allerdings stieg erneut die Zahl der Infizierten, die aus dem Ausland zurück in die Volksrepublik kamen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission mitteilte, wurden 41 solcher Fälle registriert, zwei mehr als am Vortag. Es war damit der bisher höchste Anstieg von Erkrankten, die aus dem Ausland eingereist waren. Das schürt Ängste vor einer möglichen zweiten Ausbreitungswelle. Insgesamt wurden nunmehr 269 so genannte "importierte" Infektionen gezählt.



Insgesamt wurden im Verlauf der Corona-Krise in China mehr als 81.000 Infizierte gezählt, es gab mehr als 3.200 Tote. Knapp 72.000 Patienten sind inzwischen genesen.