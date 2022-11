Die chinesischen Behörden wollen die Impfung älterer Menschen gegen das Coronavirus beschleunigen. (CHINATOPIX/AP/dpa)

Die Nationale Gesundheitskommission kündigte in Peking an, die Impfrate bei über 60-Jährigen zu erhöhen. In China sind nach Angaben der Behörden knapp 66 Prozent der über 80-Jährigen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Außerdem sind in China noch keine mRNA-Impfstoffe zugelassen.

Die niedrige Impfrate wird häufig als Grund für die strenge Null-Covid-Politik in dem Land angeführt, bei der bereits geringe Infektionszahlen zu Ausgangssperren und Massentests führen. In den vergangenen Tagen haben Tausende Menschen gegen diese Politik demonstriert. Durch massive Polizeipräsenz wurden heute weitere Demonstrationen verhindert.

