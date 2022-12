Null-Covid-Strategie

China will die strengen Corona-Maßnahmen weiter lockern. (Andy Wong/AP/dpa)

Trotz hoher Neuinfektions-Zahlen werden in der Hauptstadt Peking die Test-Stationen geschlossen. Für den Gang in den Supermarkt ist kein negativer Test mehr nötig, ab Montag können die Bürger auch die U-Bahn wieder ohne einen solchen Nachweis benutzen. In Büros und öffentlichen Gebäuden muss aber weiterhin ein negatives Testergebnis vorgelegt werden.

In China hatte die strenge Corona-Politik zu den größten Protesten seit Jahrzehnten geführt. In Schanghai sowie in der Hauptstadt Peking und anderen Millionenstädten zogen Demonstranten zu Hunderten durch die Straßen.

