Container, die nach Moskau geliefert werden sollen, stehen auf einem Bahnhofsterminal in der chinesischen Stadt Zibo. China will den Handel mit Moskau nicht aussetzen. (dpa/TASS | Sergei Savostyanov)

Das teilte Außenamtssprecher Zhao in Peking mit. China und Russland unterhielten eine gute Zusammenarbeit im Energiebereich. Zugleich kritisierte Zhao das Importverbot der USA für Öl, Gas und Kohle aus Russland. Den großen Knüppel der Sanktionen zu schwingen, bringe weder Frieden noch Sicherheit. Es werde den betroffenen Ländern nur große Schwierigkeiten für die Wirtschaft und das Wohlergehen der Menschen bereiten. Jeder verliere durch dieses Szenario. Sanktionen verstärkten nur Spaltung und Konfrontation.

China kündigte an, humanitäre Hilfsgüter im Wert von umgerechnet rund 720.000 Euro an das ukrainische Rote Kreuz zu liefern. Weitere sollten so bald wie möglich folgen, betonte Zhao.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.