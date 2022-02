Chinesisches Außenministerium in Peking (Ng Han Guan/AP/dpa)

Als Reaktion auf die Anerkennung der Separatistengebiete in der Ostukraine treten die von der Europäischen Union verhängten Strafmaßnahmen heute in Kraft. Unter anderen sollen 351 Abgeordnete des russischen Parlaments auf die EU-Sanktionsliste gesetzt werden, die für die Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk in der Ostukraine gestimmt haben. Hinzu kommen 27 Personen und Organisationen, die dazu beitragen, die territoriale Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine zu untergraben. Darüber hinaus will die EU den Zugang des russischen Staats zu den EU-Finanzmärkten beschneiden und den Handel der EU mit den abtrünnigen Regionen einschränken. Die USA hatten unter anderem Sanktionen gegen zwei russische Staatsbanken verhängt. Auch andere Länder schlossen sich dem Vorgehen an, darunter Japan, Kanada und Australien.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.