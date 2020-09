Vor dem heutigen Gespräch zwischen der EU und der chinesischen Staatsführung nimmt der Druck aus der Wirtschaft wegen der angespannten Menschenrechtslage in der Volksrepublik zu.

Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Kempf, sagte, die Situation in Xinjiang und Hongkong belaste die Beziehungen. Für die deutsche Wirtschaft seien die Bürgerrechte aber ein globales und unverhandelbares Gut, sagte Kempf der Zeitung "Die Welt". Der Geschäftsführer der deutschen Handelskammer in Peking, Hildebrandt, verwies darauf, dass insbesondere der Standort Hongkong Stabilität benötige. Der Grundsatz "ein Land zwei Systeme" müsse weiterhin gelten, sagte Hildebrandt im Deutschlandfunk.



Heute wollen Bundeskanzlerin Merkel und die Spitzen der Europäischen Union in einer Videokonferenz mit Chinas Präsident Xi Jinping den Zeitplan für den Abschluss eines geplanten Investitionsabkommens vereinbaren.

