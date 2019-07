In China hat sich das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal des Jahres auf 6,2 Prozent verringert.

Damit wächst die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt so langsam wie seit fast drei Jahrzehnten nicht mehr. Das Wachstum in China liegt allerdings weiter im Rahmen der Vorgabe der Regierung von 6 bis 6,5 Prozent für dieses Jahr.



US-Präsident Trump erklärte, einen Haupteffekt auf die Konjunktur in China hätten die amerikanischen Handelszölle gehabt. Zugleich drohte er der Regierung in Peking an, hier werde - so wörtlich - womöglich noch viel mehr kommen.