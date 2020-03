Chinas Staatschef Xi Jinping hält die Coronavirus-Epidemie in der besonders stark betroffenen Provinz Hubei für "im Wesentlichen eingedämmt".

Es gebe Erfolge bei der Stabilisierung der Lage, sagte Xi nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua. Damit habe sich im Kampf gegen die Epidemie das "Blatt gewendet". Die Quarantäne-Bestimmungen wurden gelockert. Wie die lokale Regierung mitteilte, dürfen gesunde Menschen innerhalb der Region wieder reisen.



Xi besuchte heute die Hauptstadt der Provinz, Wuhan. Es war seine erste Reise dorthin seit Ausbruch des Corona-Virus im vergangenen Jahr. In Wuhan war der Erreger Anfang Dezember erstmals nachgewiesen worden. In der Stadt und der umliegenden Provinz Hubei hatten sich 67.000 Menschen infiziert, rund 3.000 starben an den Folgen der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Inzwischen geht die Zahl der Neuinfektionen im gesamten Land weiter zurück. Von gestern auf heute wurden nach offiziellen Angaben nur noch 19 neue Fälle registriert. Die in Wuhan errichteten Krankenhäuser sind bereits wieder geschlossen worden.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus und dessen Auswirkungen

Wie sich die Infektionszahlen in Europa entwickeln. Der Bericht wird laufend aktualisiert.



Wichtige Fragen zum Coronavirus und dazu, wie man sich schützen kann.



Antworten auf die Frage, wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt.



Erklärungen, welche Ansätze es für Behandlungsmöglichkeiten gibt, die gegen das Coronavirus wirken.



Erläuterungen, wie sich das Coronavirus auf das Klima auswirkt.



Antworten auf die Frage, wie Deutschland mit Großveranstaltungen vor dem Hintergrund des Coronavirus umgeht.