In China steigt die Zahl der Infektionen mit der neuartigen Lungenkrankheit.

Allein heute seien 77 neue Fälle gemeldet worden, teilte die nationale Gesundheitskommission in Peking mit. Damit wurden bislang fast 300 Infektionen in der Volksrepublik bestätigt. Hunderte weitere Menschen stehen demnach unter Beobachtung. Die Zahl der Toten sei auf sechs gestiegen.



Jetzt haben auch die Gesundheitsbehörden in Taiwan erstmals eine Erkrankung mit dem neuartigen Corona-Virus gemeldet. Betroffen sei eine Frau, die in der zentralchinesischen Stadt Wuhan gearbeitet habe, hieß es in einer Mitteilung. Dort war die Krankheit zum ersten Mal aufgetaucht. Die Patientin sei in ein taiwanesisches Krankenhaus gebracht und unter Quarantäne gestellt worden.



Nach Einschätzung des Berliner Virologen Christian Drosten sind auch Fälle in Deutschland zu erwarten. Man müsse sich als Bürger aber keine Sorgen um die eigene Gesundheit machen, sagte der Professor an der Charité im Deutschlandfunk.