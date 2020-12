Nach einem Grubenunglück im Südwesten Chinas ist die Zahl der Todesopfer auf 23 gestiegen.

Nur ein Arbeiter sei nach dem Unglück am Freitag lebend geborgen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. In der Grube nahe der Millionenstadt Chongqing war es nach dem Austritt von Gas zu einer Explosion gekommen.



In chinesischen Bergwerken gibt es immer wieder schwere Unfälle; Sicherheitsstandards werden oftmals nicht eingehalten. Im September waren in einem anderen Bergwerk nahe Chongqing 16 Menschen durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung infolge eines Brands ums Leben gekommen.

