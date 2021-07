Nach den schweren Überschwemmungen in der chinesischen Stadt Zhengzhou ist die Tahl der Toten auf 51 gestiegen.

Laut den Angaben des Staatsfernsehens werden die Sachschäden, die durch das Hochwasser entstanden, auf umgerechnet acht Milliarden Euro beziffert. Die Millionen-Metropole war am Dienstag überflutet worden. Zahlreiche Menschen ertranken in der U-Bahn. Zehntausende mussten in Sicherheit gebracht werden.



Das Pekinger Wetteramt warnte vor weiteren heftigen Regenfällen in der Provinz Henan, zu der auch Zhengzhou gehört. In der Region war in den vergangenen Tagen so viel Regen gefallen wie sonst in einem ganzen Jahr.

