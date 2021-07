In China ist die Zahl der Toten nach Überschwemmungen in Folge von Starkregen auf mindestens 33 gestiegen.

Besonders betroffen ist die Provinz Henan im östlichen Zentrum des Landes. Dort ertranken zahlreiche Menschen bei der Überflutung einer U-Bahn in der Provinzhauptstadt Zhengzhou. Zehntausende mussten in Sicherheit gebracht werden, da sich nach Warnungen von Metereologen ein Sturm auf die Region zubewegt. Nach Angaben der Behörden gelten zahlreiche Menschen als vermisst. In der Region war in den vergangenen Tagen so viel Regen gefallen wie sonst in einem ganzen Jahr.

