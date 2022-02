Chinas Außenminister Wang Yi. (picture alliance/dpa)

Wie chinesische Staatsmedien berichteten, sagte Außenminister Wang Yi nach einem Telefonat mit seinem russischen Kollegen Lawrow, China habe immer die Souveränität und territoriale Integrität aller Länder respektiert. China sei sich jedoch bewusst, dass die ukrainische Frage eine besondere und komplizierte Geschichte habe.

Der Iran machte die Nato für die Eskalation verantwortlich. Der Grund für Russlands Militäraktionen seien "provokative Maßnahmen" des westlichen Verteidigungsbündnisses, teilte Außenminister Amir Abdollahian mit. Der türkische Staatschef Erdogan dagegen verurteilte den Einmarsch Russlands in die Ukraine. Er nannte das Vorgehen Moskaus einen schweren Schlag für den Frieden und die Stabilität in der Region. Auch der ungarische Ministerpräsident Orbàn kritisierte Russland wegen seiner Invasion in die Ukraine. Gemeinsam mit den EU- und Nato-Bündnispartnern verurteile man das militärische Vorgehen Moskaus, erklärte er in einem Video, das er auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte. Russland habe die Ukraine mit militärischer Gewalt attackiert, fügte Orbàn hinzu. Der rechtsnationale Regierungschef hatte es bislang vermieden, den Kreml im Zusammenhang mit den Kriegshandlungen in der Ukraine und deren Vorbereitungen beim Namen zu nennen. Orbàn pflegte in den vergangenen Jahren ein freundschaftliches Verhältnis zu Präsident Putin.

