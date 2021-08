In China haben die Behörden die Zeit von Minderjährigen für Computerspiele im Internet weiter eingeschränkt.

Laut staatlichen Medienberichten dürfen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren künftig nur noch jeweils eine Stunde an Freitagen sowie an Wochenenden und Ferientagen online spielen, und zwar zwischen 20 und 21 Uhr. Zu allen anderen Zeiten wird es den Anbietern untersagt, Spiele anzubieten. Hintergrund der Maßnahme ist die wachsende Sorge vor einer Spielsucht bei Minderjährigen. Deren Zeit für Computerspiele im Internet war schon bislang auf eineinhalb Stunden täglich und drei Stunden an Wochenenden reduziert.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.