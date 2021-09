Die chinesische Zentralbank verbietet Finanztransaktionen, die mit Kryptowährungen abgewickelt werden.

Solche Geschäfte seien illegal, teilte die Notenbank mit. Verdächtige müssten mit Strafermittlungen rechnen. Die chinesische Führung geht schon seit längerem gegen digitale Währungen vor. Damit will sie ein Zeichen gegen Spekulation und Geldwäsche setzen. Unmittelbar nach der Ankündigung aus Peking verlor die bekannteste Kryptowährung Bitcoin mehr als sechs Prozent an Wert.



Digitale Währungen funktionieren unabhängig von Zentralbanken und sind damit kaum regulierbar. China arbeitet an einer eigenen Internetwährung.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.