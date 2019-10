Chinas Staats- und Parteichef Xi hat die Kommunistische Partei dazu aufgerufen, den Sozialismus chinesischer Prägung hochzuhalten und zu verbessern.

Das Sytem müsse modernisiert werden, um die Regierungsfähigkeit voranzubringen, sagte Xi zum Auftakt einer viertägigen Plenarsitzung des Zentralkomitees in Peking. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Das Gremium tagt hinter verschlossenen Türen. In diesem Jahr dürften unter anderem das verlangsamte Wirtschaftswachstum, der Handelskrieg mit den USA und die Unruhen in Hongkong im Mittelpunkt stehen.