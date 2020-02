China verzichtet wegen der Corona-Virus-Epidemie ab dem kommenden Monat auf Zölle medizinischer Produkte aus den USA.

Wie die Regierung in Peking ankündigte, sollen die Ausnahmen ab dem 2. März gelten. Darunter fallen nach Angaben der Zollbehörden etwa Instrumente zur Blutdruckmessung, Monitore zur Überwachung von Patienten oder Ausrüstung für Bluttransfusionen. Der Bedarf an medizinischer Ausrüstung in China ist derzeit hoch. Mittlerweile sind mehr als 72.000 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert; fast 1.900 Personen starben