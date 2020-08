China hat die USA zu einer Verbesserung der beiderseitigen Beziehungen aufgerufen.

Die zwei größten Volkswirtschaften der Welt sollten zusammen statt gegeneinander arbeiten, sagte Pekings Botschafter in den Vereinigten Staaten, Cui Tiankai, in Washington. China glaube nicht, dass ein neuer Kalter Krieg irgendjemandem diene. Daher sollte man nicht zulassen, dass sich die Geschichte wiederhole, wenn man vor so vielen neuen Herausforderungen stehe. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern hatten sich in den vergangenen Wochen zusehends verschlechtert. Konflikte gibt es unter anderem über die Handelspolitik, die Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie und Pekings Umgang mit der Sonderverwaltungszone Hongkong.



Zuletzt hatte die Regierung in Washington das chinesische Konsulat in Houston unter Verweis auf Spionageaktivitäten geschlossen. China wies die Vorwürfe zurück und schloss als Reaktion das US-Konsulat in der südwestlichen Stadt Chengdu.