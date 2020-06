Die Bundesregierung will trotz des wachsenden Drucks der USA nicht auf offenen Konfrontationskurs zu China gehen.

Außenminister Maas sagte am Rande von EU-Gesprächen mit dem US-Kollegen Pompeo in Brüssel, man wolle einen Dialog mit China - über Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, aber auch über Werte, Freiheitsrechte und Menschenrechte. Pompeo hatte zuvor noch einmal indirekt zu einem harten Kurs gegenüber China aufgerufen und betont, man müsse sich der Bedrohung der Kommunistischen Partei für alle freien Menschen bewusst sein.



Die USA hatten China zuletzt angesichts der Corona-Pandemie scharf kritisiert. Spannungen gibt es aber auch wegen zahlreicher anderer Themen, unter anderem in der Handels- und Sicherheitspolitik.