Chinas Außenminister Wang Yi ruft zur Zurückhaltung im Krieg um die Ukraine auf. (picture alliance/dpa)

Was gebraucht werde, um komplexe Fragen zu lösen, seien ein kühler Kopf und ein rationaler Verstand, sagte Wang auf einer Pressekonferenz aus Anlass der laufenden Jahrestagung des Volkskongresses in Peking. Es dürfe kein Öl ins Feuer gegossen werden, was die Lage nur verschlimmere. Zugleich erklärte der Außenminister, China stehe bereit, mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um die notwendige Vermittlung in dem Krieg zu gewährleisten. - Peking hat die Invasion Russlands in die Ukraine bisher nicht verurteilt.

