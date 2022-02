Chinas Außenminister Wang Yi auf der Münchner Sicherheitskonferenz. (picture alliance/dpa)

Das Prinzip der Unverletzbarkeit der Grenzen gelte für alle UNO-Mitglieder, die Ukraine sei keine Ausnahme. Zugleich rief Wang die Europäer auf, sich zu fragen, ob eine kontinuierliche Erweiterung der Nato nach Osten wirklich dem Frieden diene. Die Nato sei ein Produkt des Kalten Krieges. Jetzt müsse man die Gegenwart betrachten, und da sei eine Anpassung der Nato erforderlich.

In München kamen auch die Außenminister der G7-Staaten zusammen. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, man sei unverändert tief besorgt über den bedrohlichen militärischen Aufmarsch, den Russland um die Ukraine, auf der rechtswidrig annektierten Halbinsel Krim und in Belarus betreibe.

In der Ostukraine hat sich die Lage weiter zugespitzt. Die Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa - OSZE - verzeichnete innerhalb eines Tages mehr als 1.500 Verstöße gegen die Waffenruhe. Reporter der "New York Times" berichteten, tausende Zivilisten seien in Busse gestiegen, um die Region in Richtung Russland zu verlassen.

