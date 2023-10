Der Außenminister von China, Wang Yi in den USA (Jose Luis Magana / AP / dpa / Jose Luis Magana)

Bei einem Empfang durch seinen Kollegen Blinken in Washington hoben beide Politiker die Wichtigkeit des Dialogs hervor. Die USA und China hätten gemeinsame Interessen und Herausforderungen. Wang Yi wird voraussichtlich auch mit dem Sicherheitsberater Sullivan und Präsident Biden zusammenkommen. Seine Reise in die USA dient in erster Linie der Vorbereitung eines für November erwarteten Gipfeltreffens zwischen Biden und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.