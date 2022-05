Salomonen, Fidschi, Tonga

Der chinesische Außenminister Wang Yi. (dpa/picture-alliance/Alexander Shcherbak)

Zu Beginn traf er auf den Salomonen ein, mit denen China eine sogenannte Sicherheits-Allianz vereinbart hat. Wang sagte, die Beziehungen zu den Salomonen könnten ein Modell für andere Länder sein. Weitere Stationen seiner Reise sind Kiribati, Samoa, Fidschi, Tonga, Vanuatu, Papua-Neuguinea und Timor-Leste.

Derweil wurde der Entwurf für ein Kooperationsabkommen Chinas mit den Inselstaaten unter dem Titel "Gemeinsame Entwicklungsvision" bekannt. Demnach will Peking etwa Polizeikräfte ausbilden, Fischgründe erschließen, Internetnetzwerke einrichten und Konfuzius-Institute zur Förderung der chinesischen Sprache und Kultur gründen. Pekings Bemühen um Einfluss in der Region wird insbesondere in den USA, Japan, Australien und Neuseeland kritisch gesehen.

