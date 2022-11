Der frühere chinesische Staats- und Parteichef Jiang Zemin starb 96-jährig. (AFP / GREG BAKER)

Laut der Nachrichtenagentur Xinhua litt er an Leukämie und starb in Schanghai infolge eines multiplen Organversagens.

Jiang Zemin führte China in einer Zeit großer Umbrüche. Nach der Niederschlagung der Proteste auf dem Tiananmen-Platz 1989 brachte er einen Reformprozess in Gang, der einen wirtschaftlichen Boom zur Folge hatte. In seine Amtszeit fielen die Rückgabe Hongkongs aus britischer Herrschaft (1997) und der Eintritt in die Welthandelsgesellschaft (2001).

Politischer Widerspruch wurde jedoch auch unter Jiang nicht geduldet. Menschenrechts- und Demokratie-Aktivisten wurden eingesperrt, die Falun Gong-Sekte verboten und ihre Anhänger verfolgt.

