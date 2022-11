Der frühere chinesische Staats- und Parteichef Jiang Zemin starb 96-jährig. (AFP / GREG BAKER)

Er war von 1989 bis 2002 Generalsekretär der Kommunistischen Partei und ab 1993 auch Staatspräsident. Jiang kam nach der blutigen Niederschlagung der Proteste auf dem Tiananmen-Platz an die Macht und brachte einen Reformprozess in Gang, der einen wirtschaftlichen Boom zur Folge hatte. In seine Amtszeit fielen die Rückgabe der einstigen britischen Kronkolonie Hongkong und Chinas Eintritt in die Welthandelsorganisation. Auch unter Jiang wurden Menschenrechts- und Demokratieaktivisten eingesperrt. Zudem verfügte er das Verbot der religiösen Bewegung Falun Gong.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.