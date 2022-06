Coronavirus

Abermillionen "Coronatests" braucht China für seine Null-Covid-Strategie. (Symbolbild) (picture alliance/ dpa/ Daniel Kubirski)

Die Menge an medizinischen Abfällen pro Tag habe ein Ausmaß angenommen, das in der Geschichte der Menschheit praktisch beispiellos sei, sagt Yifei Li von der New York University in Shanghai. Die Probleme seien schon jetzt riesig und würden sich weiter verschärfen. Landesweite Daten zur Menge an Corona-Müll gibt es nicht. Die Behörden in Shanghai gaben an, dass während des Lockdowns von Mitte März bis Anfang Juni allein dort 68.500 Tonnen medizinischen Abfalls angefallen seien - sechsmal mehr als üblich.

Die Volksrepublik ist das letzte große Land der Erde, das Corona-Infektionen um jeden Preis zu verhindern sucht, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Deshalb gibt es extrem strenge Quarantäne-Regeln und zum Teil monatelange Lockdowns. Hunderte Millionen Chinesen müssen sich alle zwei oder drei Tage testen lassen, manche sogar täglich. In Provinzhauptstädten und Großstädten ab zehn Millionen Einwohnern soll niemand mehr als 15 Minuten zur nächsten PCR-Teststelle laufen müssen, schreibt die Regierung vor.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.