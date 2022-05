Corona-Pandemie

Der Chef des Robert Koch-Instituts, Wieler. (POOL/ANNEGRET HILSE / POOL / AFP)

Nach seinem Verständnis sei das Coronavirus nicht auszurotten, sagte Wieler auf einem Kongress der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Er sehe keinen Grund für die sehr restriktiven Maßnahmen. So sei es infektions-epidemiologisch alleine nicht verständlich, was in der Volksrepublik geschehe. Auch die Virologin Ciesek hält nach eigenem Bekunden wenig von der Null-Covid-Politik der Führung in Peking. Derart strenge Lockdowns machten nur Sinn, wenn man die dadurch gewonnene Zeit nutze, um für die Phase danach vorzusorgen, etwa mit Impfungen. Sie sehe aber nicht, dass dies passiere, erklärte Ciesek weiter.

Weiterführende Informationen zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen in der Pandemie.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.