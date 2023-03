Chinas Präsident Xi reist zu einem Staatsbesuch nach Russland. (picture alliance / Xinhua News Agency / Ju Peng)

Das teilte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums mit. Demnach will Xi zusammen mit dem russischen Präsidenten Putin ausloten, wie die Partnerschaft beider Länder vertieft werden könnte. Es ist der erste Besuch des chinesischen Staats- und Parteichefs in Moskau seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine.

Im Februar hatte Peking ein Positionspapier zum Ukraine-Krieg vorgelegt, das die Achtung der Souveränität, das Ende einer "Mentalität des Kalten Krieges", eine Waffenruhe und die Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen forderte. Einen Rückzug russischer Truppen aus den besetzten Gebieten in der Ukraine hatte China darin nicht verlangt.

