Chinas Präsident Xi Jinping hat Taiwan mit Gewalt gedroht, sollte sich der Inselstaat einer Vereinigung mit dem Festland weiter entgegenstellen. Sein Ziel sei eine friedliche Wiedervereinigung, sagte Xi in der Großen Halle des Volkes in Peking. Er werde aber kein Versprechen abgeben, auf die Anwendung von Gewalt zu verzichten.

Die chinesische Regierung behalte sich die Möglichkeit vor, alle erforderlichen Mittel zu ergreifen. China müsse und werde auch vereint werden, betonte Xi. Ein unabhängiges Taiwan widerspreche dem Trend der Geschichte und führe in eine Sackgasse. Deshalb gebe es "keinen Raum für separatistische Aktivitäten".



Taiwan geht seit 1949 eigene Wege und hält seit den 90er Jahren

auch demokratische Wahlen ab, wird aber international nur von wenigen Staaten anerkannt und von der Regierung in Peking als abtrünnige Provinz betrachtet. In den vergangenen Monaten gelang es China, einige Länder, die Taiwan zuvor diplomatisch anerkannt hatten, auf seine Seite zu ziehen und die Beziehungen zur Regierung in Taipeh abzubrechen.

Taiwans Führung pocht weiter auf Autonomie

Diese hält dennoch an der Eigenständigkeit Taiwans fest. Präsidentin Tsai Ing-Wen sagte in ihrer Neujahrsansprache, dass Taiwan nicht bereit sei, die Souveränität aufzugeben oder hinsichtlich der Autonomie Zugeständnisse zu machen.