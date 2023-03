Man sei eine Familie und durch Blut verbunden, sagte Li in seinem Rechenschaftsbericht. Die wirtschaftliche und kulturelle Kooperation mit Taiwan und eine friedliche Entwicklung der Beziehungen sollten gefördert werden. In diesem Jahr will China zudem seine Militärausgaben um 7,2 Prozent steigern.

China betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht letztendlich mit einer Eroberung. Taiwan gehörte allerdings nie zur 1949 gegründeten kommunistischen Volksrepublik und versteht sich heute längst als unabhängig.

