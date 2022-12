UNO-Biodiversitätskonferenz

Ziel des Weltnaturgipfels mit Delegierten aus fast 200 Ländern ist ein richtungsweisendes Artenschutz-Abkommen – vergleichbar mit dem Pariser Klimaabkommen von 2015. (AP/dpa/Paul Chiasson)

In einer Videoansprache an Teilnehmer des UNO-Biodiversitätsgipfels in Montreal führte er aus, ein gesundes Ökosystem sei für den Wohlstand der Zivilisation unerlässlich. Er forderte eine Unterstützung der Entwicklungsländer. China selbst sieht sich als Entwicklungsland. Xi ist bislang der einzige Staats- oder Regierungschef, der sich auf der Konferenz persönlich geäußert hat. Er eröffnete mit seiner Rede die Beratungen auf Ministerebene. Für Deutschland verhandelt Bundesumweltministerin Lemke.

Ziel des Weltnaturgipfels mit Delegierten aus fast 200 Ländern ist ein richtungsweisendes Artenschutz-Abkommen – vergleichbar mit dem Pariser Klimaabkommen von 2015. Es soll die unwiederbringliche Auslöschung von Tier- und Pflanzenarten stoppen und verhindern. Die Konferenz endet laut Plan am Montag.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.