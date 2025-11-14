Rückkehr geglückt

Nach Angaben des Staatsfernsehens landete deren Kapsel heute früh an einem Ort in der Inneren Monogolei. Die Rückkehr der Crew hatte sich um mehrere Tage verzögert, nachdem ihr Raumschiff von Weltraumschrott getroffen worden war.
In Florida startete indes eine unbemannte Nasa-Mission in Richtung Mars. Vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral hob eine Rakete des Unternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Bezos ab. Der fast 100 Meter große Flugkörper hat zwei Raumsonden an Bord, die den Planeten untersuchen sollen.
Diese Nachricht wurde am 14.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.