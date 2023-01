Mondkalender

Menschen in China feiern das Jahr des Hasen. (Andy Wong / AP / dpa)

Bei dem Jahr des Hasen handelt es sich um das vierte der zwölf Tierkreiszeichen der chinesischen Mythologie. Das Neujahrsfest wird von Sorgen vor einer massiven Corona-Welle überschattet. Chinas Zentrum für Krankheitskontrolle und Prävention hält einen flächendeckenden Anstieg der Infektionszahlen aber für unwahrscheinlich. Grund für die Annahme sei die hohe Immunisierung. Demnach sollen sich bereits bis zu 80 Prozent der Chinesen mit dem Virus angesteckt haben. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Europäische Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Corona-Welle in der kommenden Woche ihren Höhepunkt erreichen könnte. Zwar ist die Situation in den großen Metropolen wie Peking und Shanghai nach einer starken Infektionswelle im Dezember wieder weniger angespannt, aber in den Hinterland-Provinzen steht die Belastungsprobe noch aus.

Erst Anfang Dezember hatte die kommunistische Staatsführung in Peking die strengen Corona-Maßnahmen aufgehoben. Für Millionen Familien ist das diesjährige Neujahrsfest die erste Möglichkeit seit Beginn der Pandemie, wieder persönlich zusammenzukommen. Die Behörden rechneten mit knapp zwei Milliarden Reisen während der insgesamt 40 Tage dauernden Festsaison.