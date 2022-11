Nach Protesten

China will die strengen Corona-Maßnahmen vereinzelt lockern. (Andy Wong/AP/dpa)

Die zuständigen Behörden teilten mit, insgesamt wolle man aber an der sogenannten Null-Covid-Politik festhalten. Die Stadtverwaltung in Peking kündigte an, sie werde keine Zäune mehr aufstellen, um den Zugang zu Wohnanlagen zu blockieren, in denen Corona-Infektionen bestätigt wurden. Auf den Brand in der vergangenen Woche, der die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in China ausgelöst hatte, gingen die Behörden nicht ein. Es wird vermutet, dass die Opfer wegen der Corona-Beschränkungen nicht entkommen oder die Einsatzkräfte nicht schnell genug eingreifen konnten.

Auch die Metropole Guangzhou im Süden des Landes, die momentan der größte Hotspot der jüngsten Infektionswelle ist, kündigte weitere Lockerungen an. So sollen einige Einwohner nicht mehr zu Massentests verpflichtet werden. Begründet wurde dies mit der Notwendigkeit, Ressourcen zu sparen.

