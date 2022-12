Nach Corona-Lockerungen

Corona-Test in China (Zhang Chenlin/XinHua/dpa)

Die nationale Gesundheitsbehörde teilte mit, die genaue Zahl der Infektionen könne nicht mehr angegeben werden. In China war die bisherige Null-Covid-Strategie nach Protesten in der Bevölkerung und aufgrund ihrer negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft praktisch aufgegeben worden. Nun stecken sich viele Menschen an, Unternehmen berichten von einem hohen Krankenstand. Krankenhäuser müssen einen Ansturm von Covid-Patienten bewältigen.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.