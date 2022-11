Wie der Fachinformationsdienst "Table Media" berichtet, haben 185 Regimekritiker einen entsprechenden Brief unterschrieben. Darunter der Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, Liao Yiwu, sowie Zhou Fengsuo, der zum Kern der Anführer der niedergeschlagenen Studentenproteste von 1989 gehörte. China rutsche langsam in eine Diktatur nach - Zitat - "nationalsozialistischem Vorbild" ab, warnen sie in dem Schreiben. Nach dem Parteitag im Oktober sei Staats- und Parteichef Xi Jinping nun ein "regelrechter Diktator". Die Unterzeichner verweisen auf zahlreiche Menschenrechtsverletzungen und werfen der Führung in Peking Völkermord in Xinjiang, Tibet und der südlichen Mongolei vor. Zudem sei die Null-Covid-Politik "unsinnig und grausam".