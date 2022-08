Ein chinesisches Kampfflugzeug vom Typ J-16 (picture alliance / ZUMAPRESS.com)

Wie das taiwanische Verteidigungsministerium auf Twitter mitteilte, war dies der zweite Vorfall dieser Art seit dem Besuch der US-Spitzenpolitikerin Pelosi in Taipeh. Bereits gestern seien mehr als 20 chinesische Militärflugzeuge in die Zone geflogen. China erklärte, die Militärübungen, die bis zu 20 Kilometer an die Küste Taiwans heranreichten, dienten dem Schutz der chinesischen Souveränität. Sie seien notwendig und legitim. Die G7-Außenminister äußerten sich besorgt über Pekings Verhalten im Konflikt um Taiwan. In einer gemeinsamen Stellungnahme, die vom Auswärtigen Amt in Berlin veröffentlicht wurde, hieß es, es gebe keinen Grund dafür, einen Besuch als Vorwand für aggressive militärische Aktivitäten in der Taiwanstraße zu benutzen. Pelosi hatte Taiwan bei ihrem Besuch die Solidarität der USA zugesichert. Heute reiste die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses aus Taipeh ab.

