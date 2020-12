China hat zwei weitere Manöver bei seiner Mondmission durchgeführt.

Ein Modul mit Gesteinsproben an Bord habe an das unbemannte Raumschiff "Chang'e 5" angedockt, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Anschließend habe sich das Modul wieder gelöst. Das Raumschiff umkreise derzeit weiterhin den Mond, um später zur Erde zurückzukehren. Die Landung dort werde Mitte des Monats erwartet.



Es ist das erste Mal seit mehr als vier Jahrzehnten, dass wieder Gesteinsproben auf dem Mond gesammelt wurden und zur Untersuchung auf die Erde gebracht werden sollen. Die Mission gilt als wichtiger Schritt in Chinas Weltraumprogramm.

