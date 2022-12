Corona-Pandemie

Die chinesische Vizeregierungschefin Sun Chunlan rief dazu auf, einen "reibungslosen Übergang" von der bisherigen Vorbeugung gegen das Virus zur jetzt nötigen medizinischen Behandlung der Infizierten zu gewährleisten. (Yan Yan / XinHua / dpa / Yan Yan)

In Peking wies die stellvertretende Regierungschefin Sun Chunlan die Behörden an, einen reibungslosen Übergang von der bisherigen Vorbeugung gegen das Virus zur jetzt nötigen Behandlung der Infizierten zu gewährleisten. Das berichteten staatliche Medien.

In China sind die Infektionszahlen nach der Abkehr von der bisherigen strikten Null-Covid-Strategie in die Höhe geschossen. Viele Unternehmen, Geschäfte und Restaurants in den Städten sind lahmgelegt, weil ein Großteil der Beschäftigten krank ist. Krankenhäuser müssen einen Ansturm von Covid-Patienten bewältigen, während sich auch das Gesundheitspersonal reihenweise ansteckt. Gründe für die Entwicklung sind neben der planlos wirkenden Kehrtwende auch eine zu niederige Impfrate und die schlechtere Wirkung der chinesischen Vakzine gegenüber den westlichen mRNA-Präparaten. Die bisherige Null-Covid-Strategie war nach Protesten in der Bevölkerung und aufgrund ihrer negativen wirtschaftlichen Auswirkungen praktisch aufgegeben worden.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.