Die chinesische Sonderverwaltungszone Macau hat das Ende der portugiesischen Kolonialzeit vor 20 Jahren gefeiert.

Im Mittelpunkt stand dabei die Amtseinführung des neuen Peking-treuen Regierungschefs Ho lat Seng. Er legte vor Chinas Staatspräsident Xi Jinping seinen Amtseid ab. Xi lobte die politische Stabilität von Macau. Die Metropole sei ein leuchtendes Beispiel des Prinzips "Ein Land - zwei Systeme". In Macau sei ein Bewusstsein für die Nation und ein patriotischer Geist tief in den Herzen der jungen Menschen verwurzelt. Peking werde ausländische Einflussnahme in Macau keinesfalls zulassen, erklärte der chinesische Präsident.