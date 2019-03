EU-Haushaltskommissar Oettinger hat ein Vetorecht gegen Übernahmen aus China gefordert.

Der CDU-Politiker sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, er sehe mit Sorge, dass in Italien und anderen Ländern wichtige Infrastruktur in chinesischer Hand sei. Als Beispiele nannte Oettinger Stromnetze, Bahnstrecken oder Häfen. Den Regierungen der EU-Staaten warf er vor, nationale und europäische Interessen nicht ausreichend zu vertreten.



Italien beteiligt sich an dem chinesischen Infrastruktur- und Handelsprojekt "Neue Seidenstraße". Auf seiner Europareise traf sich Chinas Präsident Xi heute zu Wirtschaftsgesprächen mit Fürst Albert III. in Monaco. Im Laufe des Abends ist ein Besuch bei Frankreichs Präsident Macron geplant.