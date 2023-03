Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Er sei aber relativ optimistisch, dass Peking dies unterlassen werde, sagte Scholz in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview des Senders CNN, das kurz nach dem Besuch des Kanzlers bei US-Präsident Biden in Washington aufgezeichnet worden war. Amerikanische Regierungsvertreter hatten zuletzt gewarnt, dass China seine neutrale Haltung zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine aufgeben und mit der Lieferung von Munition und Waffen an Moskau beginnen könnte. Scholz verwies angesichts der Waffenlieferungen an die Ukraine erneut auf die Geschlossenheit des Westens. Russlands Präsident Putin habe die Einheit Europas, der USA und aller Freunde der Ukraine unterschätzt. Es sei absolut klar, dass die westliche Allianz die Ukraine weiter unterstützen werde.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.