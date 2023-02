Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Das Fluggerät sei auf der Insel Tungyin gelandet und mit Elektronik der chinesischen Firma Taiyuan Wireless ausgerüstet gewesen, teilte das Verteidigungsministerium in Taipeh mit. Textbotschaften an das Unternehmen in chinesischem Staatsbesitz seien unbeantwortet geblieben. Es handle sich offenbar um einen Wetterballon.

Seit der Entdeckung verschiedener Flugobjekte über den USA und Kanada werden chinesische Ballons weltweit besonders kritisch beäugt. China versicherte, sie hätten der Wetterbeobachtung gedient und seien vom Kurs abgekommen.

