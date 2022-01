Der chinesische Online-Modehändler "She-in" will offenbar noch dieses Jahr an die Börse gehen. (IMAGO / Rüdiger Wölk)

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, erwägt "She-in"-Gründer Chris Xu zudem, die Staatsangehörigkeit von Singapur anzunehmen, um Chinas strenge Regeln für Auslands-Börsengänge zu umgehen. Ein Unternehmenssprecher dementierte die Meldungen. Das Unternehmen habe keine Pläne für einen Börsengang. Auch hätten weder Xu noch andere Führungskräfte die Staatsbürgerschaft Singapurs beantragt. Der in Nanjing ansässige Konzern ist einer der weltweit größten Online-Mode-Marktplätze, der sich an Verbraucher in Übersee richtet.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.